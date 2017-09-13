Лапшин обратился к Ильхаму Алиеву: «Карабах являлся и будет являться истинной землей Азербайджана»

Блогер Александр Лапшин сразу после своего помилования написал письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и поблагодарил его за это проявление гуманизма.

«Сегодня я узнал, что Вы подписали указ о моём помиловании. Я безмерно Вам благодарен. Наверное, в моей жизни ни одного события я не ждал с таким нетерпением!» - говорится в письме Лапшина, копия которого имеется в распоряжении редакции haqqin.az.

В своем обращении к президенту Азербайджана блогер заявил, что раскаивается в содеянном, отмечая, что у него не было достоверной информации о событиях в регионе во время посещения Нагорного Карабаха.

«Сейчас я получил неоспоримые доказательства того, что Карабах являлся и будет являться истинной землей Азербайджана. Я надеюсь, что вопрос о Карабахе будет урегулирован с учётом территориальной целостности Азербайджана», - говорится в письме.

Блогер также пожелал азербайджанскому народу скорейшего освобождения оккупированных территорий.

«Ещё раз искренне раскаиваюсь в своих безответственных поступках. Огромное Вам спасибо за то понимание и милосердие, которое Вы проявили по моему делу.

Позвольте пожелать Вам, Вашей семье, всему народу Азербайджана здоровья, долголетия, дальнейшего процветания и скорейшего освобождения оккупированных территорий», - написал Лапшин.