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Саакашвили нашелся в Черновцах обновлено

 

Бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили, ранее выехавший в неизвестном направлении из гостиницы во Львове, объявил о митинге на центральной площади Черновцов. Об этом сообщается на его официальной странице в Facebook.

Так, Саакашвили приглашает всех буковинцев на встречу, которая состоится уже сегодня.

"Изменения в Украине начинаются с Черновцов. Приглашаю буковинцев на встречу с Михаилом Саакашвили 13 сентября в 18:00. Центральная площадь города", – сказано в публикации с приглашением на митинг.

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили среди ночи выехал в неизвестном направлении из гостиницы во Львове, сообщает Униан.

Адвокат Саакашвили заявил, что точно не знает, где находится его клиент, однако предположил, что тот мог поехать в Черновцы.

Источники в правоохранительных органах заявили, что политик пределы области не покидал.

Как сообщали СМИ, охранники Саакашвили уверяли журналистов, что тот никуда не собирается ехать и будет ночевать в номере отеля во Львове. Однако Саакашвили вышел из отеля. Охранники ответили, что политик уехал по делам. Несмотря на то, что через некоторое время микроавтобус вернулся к гостинице, делегацию во главе с Саакашвили журналисты не увидели. Работники отеля также отмечают, что политик не возвращался.

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