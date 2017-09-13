Названы самые негостеприимные страны мира

Самыми негостеприимными странами мира, по версии Passport Index, стали Афганистан, КНДР, Сомали, Сирия и Туркменистан. Как сообщается на сайте компании, чтобы попасть в них, гражданам всех без исключения стран нужны визы или другие разрешительные документы, пишет Lenta.ru.

На второй строчке расположилась Ангола. Без визы въехать в страну могут только путешественники из Намибии.

Третью позицию разделили Бутан, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Ирак и Ливия. Эти страны пускают без виз туристов из 3-х стран каждая.

Всего в рейтинге учитывались данные о 198 странах и территориях мира.

Ранее в сентябре сообщалось, что самыми гостеприимными странами стали Коморы, Кот-д'Ивуар, Гвинея-Бисау, Мадагаскар, Мальдивы, Мавритания, Федеративные Штаты Микронезии, Мозамбик, Самоа, Сейшелы, Восточный Тимор, Тоголезская Республика, Тувалу и Уганда. Они готовы пускать без виз граждан всех государств.