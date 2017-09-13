Израиль выступает за независимость Курдистана

Израиль поддерживает законные усилия курдского народа по обретению государственности. С таким заявлением выступил в среду премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает ТАСС.

"В то время как Израиль выступает против любых проявлений террора, он поддерживает законные усилия курдского народа по обретению собственной государственности", - сказал глава правительства еврейского государства.

Высказывания премьера распространила его канцелярия.

На 25 сентября в Иракском Курдистане назначен референдум о независимости. Багдад выступает против проведения намеченного плебисцита, считая решение курдских властей незаконным и противоречащим основному закону Ирака.