США посоветовали Порошенко заняться государством, а не Саакашвили

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер рекомендовал президенту Петру Порошенко дать экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили возможность разрешить вопрос об украинском гражданстве через суд, а самому заняться другими вопросами.
"Если Украина хочет строить правовое государство, Михаилу Саакашвили нужно дать возможность отстоять свое гражданство в суде. Порошенко следует менее драматично подходить к Саакашвили и заняться вопросами улучшения управления страной и борьбой с коррупцией", - заявил Волкер в интервью, видеозапись которого размещена в Facebook Михаила Саакашвили.