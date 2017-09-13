В России расстреляли гражданина Азербайджана

В поселке Новое Девяткино в Ленинградской области расстреляли гражданина Азербайджана, сообщает haqqin.az со ссылкой на АН «Оперативное прикрытие».

По информации агентства, сообщение о выстрелах возле дома 94 на Школьной улице поступило в полицию от местного жителя накануне в 23:05. Свидетель сообщил, что слышал пять выстрелов, и ему показалось, что стреляли из автомата.

С места происшествия в Токсовскую больницу был увезен гражданин Азербайджана. Спасти его не удалось, раненый умер. По данным агентства, погибший мужчина 12 сентября приехал в гости к родственникам. Несколько пуль в упор он получил, когда вышел во двор покурить.

Полицейские по «горячим» следам задержали подозреваемого в убийстве, 47-летнего безработного мужчину. У него изъяли карабин «Сайга». Предварительно установлено, что задержанный произвел пять выстрелов. Мотивы убийства устанавливаются. Оружие зарегистрировано в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (умышленное убийство).