В социальных сетях в Узбекистане бурно обсуждается инцидент, запечатленный на видео, которое было снято в конце августа текущего года. На нём запечатлён хоким (мэр) Сайхунабадского района Сырдарьинской области Узбекистана Насыржан Эгамбердиев, избивающий директоров школ. Первым об этом сообщил узбекоязычный ресурс Kun.uz.

На видеокадрах, опубликованных в Youtube, видно, как глава районной администрации Эгамбердиев изощряется в оскорблениях и рукоприкладстве над выстроившейся в шеренгу дюжиной своих подчиненных из подопечных ему школ, пишет агентство «Фергана».

Из монолога распоясавшегося хокима становится понятно, что его гнев вызвал факт неучастия школьных учителей в организации очередного праздника независимости.

По информации источника издания, поводом для инцидента с рукоприкладством в отношении директоров школ со стороны хозяина района стало то, что он получил взыскания от вышестоящего куратора – хокима (главы администрации) области. Тот упрекнул Эгамбердиева в плохой организации праздника и в малом количестве зрителей во время праздничных торжеств.