В пяти городах России эвакуировали здания мэрий и аэропорты

В Чите эвакуировали сотрудников администрации Забайкальского края из-за звонка о минировании здания, оказавшегося ложным, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора региона. В среду, 13 сентября, аналогичные случаи произошли еще в четырех городах.

«Специалисты здание проверили, но ничего не обнаружили: звонки оказались ложными», — сказали в краевой администрации. По данным агентства, в Чите из-за аналогичных сообщений были также эвакуированы люди из нескольких торговых центров, а также из здания вокзала.

По данным портала «Чита.ру», звонки о минировании поступили в три ТЦ: «Новосити», «Фортуна» и «Город мастеров».

В Саратове, как пишет РИА Новости, по тревоге было эвакуировано здание местной администрации, в котором также располагается городская дума. В правоохранительных органах эти сообщения пока не комментируют.

Из-за информации о заложенных взрывных устройствах в Якутске людей вывели из зданий горадминистрации и аэропорта. В воздушной гавани «Интерфаксу» сообщили, что рейсы отложены. По данным источников агентства, людей эвакуировали также из аэропортов Благовещенска, Петропавловска-Камчатского и Читы.