В минувшее воскресенье в России состоялись региональные выборы. Жители 16 регионов выбирали губернаторов. В других населенных пунктах, в том числе и в Москве выбирали депутатов местных парламентов. Больших сенсаций выборы не принесли. Многие российские граждане о них вообще не слышали. А другие не пошли на участки. В белокаменной, например, зарегистрирована беспрецедентно низкая явка - около 15 процентов.

А между тем это были последние в России выборы перед выборами президентскими, которые состоятся через полгода, в марта 2018-го.

Спокойствие Будды

Владимир Путин в последние недели много общается с россиянами, прежде всего с молодежью. И уже ни у кого нет сомнений, что он станет выдвигаться президентом на новый шестилетний срок. Но многочисленные политологи не могут ответить на главный вопрос - какова будет программа "Путина - 4", каковы ее главные ориентиры, что он хочет сказать нации и оставить стране перед тем, как уйти в 2024 году (если, конечно, не будет изменена конституция и период его правления не станет бессрочным)?

Путин между тем сохраняет олимпийское спокойствие. Чиновники из его ближайшего окружения, судя по их суетливым телодвижениям, не имеют ни малейшего представления, станет ли он тасовать политическую колоду, заменит ли на посту премьер-министра не слишком популярного в народе и среди элит Дмитрия Медведева, для которого, по слухам, уже давно готово место председателя Конституционного суда. Отдельно стоит и вопрос, интересующий всех - о возможном преемнике. Собянин, Шойгу, Дюмин (пока что малоизвестный за пределами страны и внутри ее бывший военный, ныне губернатор Тульской области Алексей Дюмин) или кто-то еще?

Путин наблюдает за всеми этими прогнозами со спокойствием Будды откуда-то сверху, часто с высоты своей резиденции в Сочи. Он не дает ответа и не делает никаких намеков. И, наверное, поэтому в СМИ появляются самые разнообразные, порой фантастические версии того, кто может заменить его.

Накануне дня голосования влиятельная газета "Ведомости", например, поделилась своими соображениями на этот счет. Сославшись на источники, близкие к президентской администрации, она сообщила, что в Кремле ищут кандидата в президенты из числа представительниц слабого пола. По имеющимся сведениям, на закрытом кастинге заочно оцениваются 5-7 кандидаток. Среди них - член центрального совета партии "Справедливая Россия" Ирина Петеляева, председатель Социал-демократического союза женщин России Наталья Великая и лидер Национального родительского комитета Ирина Волынец (последние две также состоят в Справедливой России Сергея Миронова).

А может, сделать ставку на Ксюшу?

Предполагаю, что эти имена ничего не говорят читателям haqqin.az, как и большинству российских граждан. А вот имя другой кандидатки на кресло царицы в Кремле всем хорошо знакомо. Это светская львица Ксения Собчак, дочь бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, под руководством которого работал нынешний президент России.

Как говорят политологи из числа ее поклонниц, не принадлежащая ни к одной партии Ксения чуть ли не идеальная кандидатура: современная женщина, которая не боится политической борьбы, умная, яркая, интересная.

Владимир Путин, читая такие бредни, наверное, смеется от всей души. Анатолия Собчака, который ввел его в большую политику, он очень уважал. А вот его дочка президента разочаровала. Во время бурных антиправительственных демонстраций зимы 2011-2012 года она стояла вместе с известными бунтарями на трибуне и требовала немедленного ухода Путина со всех постов. Скандировала вместе со всеми. Правда, в последние годы львица несколько угомонилась и теперь на пару с мужем, актером Максимом Виторганом, пропагандирует с телеэкрана средство повышения либидо у женщин и устранения проблем с потенцией у мужчин.

Сама Собчак в ответ на предложение занять кресло президента ответила в своем духе.

«Я человек независимый, ни с какой «апешечкой» (администрацией президента) и прочим адом никогда в сношениях замечена не была и не буду. Чем очень горжусь. Что там, кто обсуждает в высоких кабинетах, не знаю, но давно и внимательно наблюдаю за нашим политическим ландшафтом», — написала Собчак в своем Instagram.

Вот так, получите и распишитесь, господа фантазеры. И прекратите свои попытки на пустом месте придумывать сценарии будущих выборов.

Соловей-соловей, пташечка. Жалобно поет

Но господа политологи и вкупе с ними конспирологи не умолкают. И порой к их армии примыкают лица, считающиеся в околокремлевском мире авторитетами. Например, политолог Валерий Соловей полагает, что Путин уйдет, как Ельцин, а в преемником рассматривается уже упомянутый нами губернатор Тулы Дюмин.

"Я думаю, что это даже не последний срок Владимира Путина, а транзит. Он изберется и уйдет по ельцинскому сценарию через два-три года", - говорит политолог, являющийся заведующим кафедрой связей с общественностью такого престижного вуза, как МГИМО.

По его мнению, к этому подводят признаки того, что «ситуация выходит из-под контроля». Соловей отмечает, что возможно несколько сценариев разрешения кризиса, из которых «ельцинский» вариант, примененный 31 декабря 1999 года, самый гладкий.

По его словам, если все произойдет гладко ("не гладко" будет означать, что президент уйдет после "оранжевой революции", московского "майдана"), Путин просто передаст власть преемнику. При этом, говоря о персоналиях, Соловей выразил сомнения в том, что речь идет о Сергее Шойгу. К министру обороны нет полного, безоговорочного доверия, считает он. В большей степени, по его словам, можно доверять информации о том, что силовики, включая представителей армии и спецслужб, обсуждают кандидатуру Алексея Дюмина. Кандидатуру Дюмина обсуждают «как предрешенную», подчеркивает политолог.

Соловей говорит, что главной идеей постпутинской России должно стать общее оздоровление всех сфер общественной жизни. «Потому что сейчас страна и общество тяжело больны, и мы все это чувствуем. Проблема даже не в коррупции, это частный случай. Проблема в глубочайшем, торжествующем, всеобщем аморализме. В абсолютном абсурде, идиотизме, который ощутим на всех уровнях. В средневековье, куда мы падаем - не по чьей-то злой воле, а просто потому, что если нет движения вперед, то мир катится назад», - так сформулировал проблему Валерий Соловей.

Насчет идиотизма - я полностью согласен. Остальные умозаключения - на совести автора. Можно лишь добавить, что такой идиотизм характерен не только для современной России. Это – общее постсоветское явление.

Навальный обещает Путину неприкосновенность

Но при варианте досрочного ухода Путина встает и другой вопрос: будет ли ему гарантирована как во время ухода Ельцина неприкосновенность от всяческих судебных дел. Оппозиционер "номер 1" в России Алексей Навальный считает, что да, такие гарантии совершенно необходимы.

"Я считаю, что Путину и его семье должна быть гарантирована неприкосновенность, и это должно быть важным условием транзита власти, - заявил Навальный в интервью "Эхо Москвы". - Если он готов все-таки отказаться рано или поздно от власти, тогда неприкосновенность должна быть гарантирована и исполнена. Но должна ли она распространяться на Сечиных, Ротенбергов и так далее? Разумеется, нет. А зачем тогда нам вообще что-то менять, если мы хотим оставить этим людям их миллиарды незаконные и оставить на тех местах, где они будут продолжать контролировать экономику?" – спрашивает оппозиционер.

Словом, Путин будет априори амнистирован, а остальные - нет. Отличная идея. Но Навальный забывает о некоторых уроках всемирной истории. Бывший чилийский диктатор Аугусто Пиночет, например, обладал несколькими степенями неприкосновенности. Как бывший президент, как бывший главнокомандующий вооруженными силами, как бывший сенатор. А чилийский суд последовательно снял их все одну за другой. Пиночет под конец жизни просидел несколько лет под домашним арестом, от тюремной камеры его спасло лишь старческое слабоумие.

Таких примеров - десятки. Последний связан с бывшим сверхпопулярным польским рабочим лидером Лехом Валенсой. Институт судебных экспертиз в Кракове подтвердил подлинность документов, указывающих на то, что экс-президент Польши и лидер профсоюзного движения "Солидарность" был тайным осведомителем госбезопасности ПНР. А это открывает двери и для судебного преследования.

Что же касается предложения Навального, то гораздо интереснее представить себе не то, что сделает Навальный с Путиным, если станет президентом, а что сделает Путин с Навальным, когда изберется на четвертый срок.

Победа партии власти на фоне отдельных поражений

А теперь спустимся с политического космоса на грешную землю. Что страна имеет в сухом остатке после воскресных выборов? Во всех 16 регионах победу одержали, как и предсказывалось, губернаторы от "Единой России". Но локальный "сюрприз" для Кремля состоял в том, что при отмеченной нами крайне низкой явке, в 10 из 125 районах столицы большинство получили кандидаты от "Объединенных демократов" - группы независимых и оппозиционных кандидатов, координацией которых занимался бывший депутат Госдумы молодой и энергичный Дмитрий Гудков. В частности, в крупном Гагаринском районе Москвы все 12 муниципальных депутатов стали представителями "Объединенных демократов".

А ведь именно на этом участке проголосовал президент Путин. И ни одного голоса жители не отдали правящей "Единой России". Та же история в центральном районе Хамовники Москвы. Там баллотировался и победил журналист "Новой газеты" Илья Азар, а "Единая Росссия" также не получила в округе, граничащем с Кремлем, ни одного голоса. Движение «Солидарность» во главе с известным оппозиционером Ильей Яшиным одержало победу в Красносельском районе Москвы. Итоги выборов в Красносельском: "Солидарность" – 7 мандатов, "Единая Россия" – 3.

Кремль весьма оперативно отреагировал на победу оппозиции в этих районах Москвы. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, итоги муниципальных выборов в Москве говорят о наличии плюрализма и политической конкуренции. Победу в некоторых районах «других партий» Песков президента охарактеризовал словом «прекрасно».

Не знаю, искренним ли был пресс-секретарь или нет, но эти данные говорят о том, что в российскую политику приходят представители нового поколения. Они приходят пока только в Москве, но это рано или поздно отзовется и в регионах, где люди получают убогие зарплаты и мизерные пенсии, высока смертность населения, сохраняется аварийное, неблагоустроенное жилье и раздолбанные дороги, которые местное начальство начинает ремонтировать лишь после жалоб населения президенту во время прямой линии. И тут резко встает один из главных для России вопросов: Путин (в этом уже никто не сомневается) пойдет на новый срок самовыдвиженцем, как это было на последних выборах, или от "Единой России", опираясь на плечо самой массовой партии? Но что произойдет завтра, или послезавтра, или через год, если, не важно по каким причинам, президент и кумир российской нации сойдут с политической арены? Готова ли будет система, заточенная под его ручное управление, продолжать бесперебойно функционировать, или все пойдет наперекосяк, и пресловутая путинская властная вертикаль посыплется, как карточный домик? На этот вопрос ответа нет и вряд ли он появится в обозримом будущем. Знающие люди предлагают согражданам набраться терпения и запастись поп-корном.