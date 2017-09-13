Трамп готовит новую стратегию против Ирана

Президент США Дональд Трамп изучает стратегию, которая предусматривает более жесткую реакцию со стороны Вашингтона на действия иранской армии в Ираке и Сирии, сообщает Интерфакс со ссылкой на ливанскую газету The Daily Star.

Издание отмечает, что стратегию предложили глава Пентагона Джим Мэттис, госсекретарь Рекс Тиллерсон, советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер и другие высокопоставленные лица.

СМИ отмечают, что план предусматривает усиление давления на Тегеран с целью ограничения его ракетной программы и поддержки шиитских военизированных отрядов в Сирии и Ираке. Стратегия также предполагает противодействие кибершпионажу.