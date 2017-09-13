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Азербайджанские моряки на переговорах в Лондоне

Автор: Отдел информации 

Делегация Государственной морской администрации Азербайджана провела встречу с помощником Генерального секретаря Международной морской организации (IMO) и директором отдела организации по поддержке аудита и реализации для государств-членов Лоуренсом Баршью, сообщили haqqin.az в пресс-службе ведомства.

В ходе встречи Л.Баршью отметил важность результатов аудита, проведенного Международной морской организацией 28 мая – 6 июня 2017, по результатам которого Государственная морская администрация Азербайджана была признана одной из передовых в мире, опередившей страны Европы и Скандинавии и занявшей одно из передовых мест среди 172-х морских стран мира.

Л.Баршью отметил, что Азербайджан, в отличие от многих стран, переживающих экономический кризис, остается стабильным и безопасным государством и продолжает развиваться. Он оценил успешные результаты аудита как важный фактор для дальнейшего развития.

Члены азербайджанской делегации отметили, что все успехи в этой сфере достигнуты благодаря вниманию и заботе главы Азербайджана Ильхама Алиева о моряках. В результате политики президента авторитет Азербайджана на международной арене растет из года в год, подчеркнули члены делегации.

В ходе встречи было подчеркнуто, что и в дальнейшем мероприятия по усовершенствованию морского законодательства, увеличению эффективности системы безопасности морского судоходства, а также мероприятия по соответствию морского транспорта требованиям Конвенции Международной морской организации будут продолжены и впредь. Члены азербайджанской делегации заявили, что в настоящее время готовятся новые проекты по этим направлениям, после реализации которых морская сфера получит дальнейшее развитие.

В ходе встречи стороны договорились о проведении дополнительных мероприятий по взаимному сотрудничеству, а также другие вопросы.

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