Подписаться на уведомления
 

Румынию и Болгарию могут принять в Шенген

 

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что сейчас самое время включить Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону, поскольку это укрепит внешние границы Евросоюза, сообщает РИА Новости.

"Если мы хотим укрепить Евросоюз, то он должен быть более инклюзивным. Если мы хотим укрепить внешние границы, то сейчас самое время включить Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону", — сказал Юнкер, выступая с программной речью на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

По его словам, Хорватия также заслуживает полноценного членства в Шенгенской зоне, как только будут выполнены все критерии.

141 просмотров


Старости
Экс-советник Путина отвечает на вопросы haqqin.az: “Азербайджану нужно строить со всеми равноправные отношения”
Экс-советник Путина отвечает на вопросы haqqin.az: “Азербайджану нужно строить со всеми равноправные отношения”
Наша погода
Сегодня 29° / 21°
14 Сен 30° / 21°
15 Сен 31° / 21°
16 Сен 31° / 19°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   2.0382 AZN
1 RUB   =   0.0295 AZN

Новостная лента

Еврокомиссары заступились за Турцию
Румынию и Болгарию могут принять в Шенген
Азербайджанские моряки на переговорах в Лондоне
Трамп готовит новую стратегию против Ирана
Москва хотела нормализовать отношения с Вашингтоном Американские источники
В Москве может воцариться Наталья Великая взгляд из Москвы
В пяти городах России эвакуировали здания мэрий и аэропорты
В Узбекистане глава района лично избил директоров школ видео
Глава департамента МВФ на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
В России расстреляли гражданина Азербайджана
США посоветовали Порошенко заняться государством, а не Саакашвили
Израиль выступает за независимость Курдистана
Названы самые негостеприимные страны мира
Саакашвили нашелся в Черновцах обновлено
Президентом Сингапура впервые стала женщина
Евро подорожал
Лапшин обратился к Ильхаму Алиеву: «Карабах являлся и будет являться истинной землей Азербайджана»
Армяне стреляют из крупнокалиберных пулеметов
Лавров оставил Саудовскую Аравию «на сладкое» наш комментарий
Трамп обсуждает судьбу Катара
Гурбан Гурбанов: «Горжусь тем, что являюсь главным тренером «Карабаха»
Мировые цены на нефть растут
В Италии семья с ребенком провалилась в кратер вулкана
В центре Барселоны ищут террористов
«Карабах» потерпел поражение от «Челси» Видео; обновлено
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться