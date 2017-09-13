Подробности визита Закира Гасанова в Израиль

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов продолжает свой визит в Израиль. Это первый официальный визит главы азербайджанского оборонного ведомства в Израиль, который проходит в закрытом режиме.

До сих пор была опубликована лишь информация протокольного характера о прибытии Закира Гасанова в страну и его встрече с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом, а также о посещении министром обороны Азербайджана Мемориала жертвам Холокоста Яд ва-Шем и встрече с братом Национального героя Азербайджана Альбертом Агаруновым.

Про другие встречи и переговоры главы Минобороны Азербайджана в Израиле ничего не сообщается.

В официальных сообщениях азербайджанского оборонного ведомства говорится, что Закир Гасанов посетит Пункт управления ВС Израиля, а также предприятия оборонной промышленности. Вместе с тем отмечается, что программа визита предусматривает участие азербайджанского министра и в других мероприятиях.

Вне сомнения, в рамках поездки пройдут обсуждения широкого аспекта вопросов военно-технического сотрудничества Азербайджана и Израиля. В российских экспертных кругах считают, что министр обороны Азербайджана обсудит вопросы реализации контракта на закупку систем противоракетной обороны «Железный купол». Российские военные эксперты также предполагают, что будут рассмотрены возможности приобретения Азербайджаном и других систем вооружения израильского производства.

Азербайджан уже закупил Израиля оружие на сумму пять миллиардов долларов. Все приобретенные системы приняты на вооружение азербайджанской армии и успешно применяются. Речь идет о нескольких противотанковых ракетных комплексах, системах противоракетной обороны «Барак-8», многочисленных модификациях беспилотных летательных аппаратов, в том числе ударных БПЛА, скоростных патрульных катерах и радиолокационных системах, а также средствах радиоэлектронной борьбы.

В этот раз министр обороны Азербайджана вряд ли ограничится лишь ознакомлением с израильским оружием. Визит, судя по всему, рассчитан и на изучение боевого опыта и тактики израильских военных, а также практики управления войсками.

Примечательно, что визит министра обороны Азербайджана совпал по времени с самыми широкомасштабными учениями израильской армии за последние 20 лет, получившими название «Ор ха-Даган» (Свет зерна).

Израильская армия является одной из самых боеспособных в мире. Израильские вооруженные силы выиграли все войны, в которых когда-либо принимали участие. С этой точки зрения, планирование и проведение боевых действий израильскими военными специалистами, изучение их опыта в области обороны и перехода в контрнаступление представляет большую ценность для азербайджанской армии.

С полной уверенностью можно сказать, что после визита министра обороны Закира Гасанова мы станем свидетелями еще большего укрепления и расширения сотрудничества Азербайджана и Израиля в военной сфере.