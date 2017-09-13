ИГИЛ готовило теракты в Иране

В Иране арестован террорист, связанный с ячейкой группировки "Исламское государство", планировавшей серию терактов в Тегеране. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает иранский телеканал Press TV.

Подозреваемый был арестован в городе Андише в провинции Тегеран, сообщил глава местного подразделения КСИР полковник Амин Яамини.

"В настоящий момент много важной информации было получено с телефона члена ИГ, он сам остается под следствием", — сказал он.

По его словам, ячейка террористов намеревалась провести 300 террористических операций во время священного для мусульман месяца Мухаррам.