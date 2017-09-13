Власти Болгарии назвали Россию главной угрозой

Власти Болгарии представили доклад о состоянии национальной безопасности в 2016 году. В документе Россия названа внешнеполитической угрозой, сообщает газета Сега.

«Действия России являются источником региональной нестабильности и угрожают единой, свободной и мирной Европе. Нарастают угрозы безопасности не только в Балтийском и Черном морях, но и в восточной части Средиземного моря, где Россия усиливает свои военные способности и увеличивает военную активность», — говорится в тексте.

Также отмечается, что проблемой является и ухудшение отношений России с НАТО и ЕС.

Правительственный документ уже подписан главой правительства Бойко Борисовым и отправлен на утверждение в Народное собрание. Впервые правительственный документ «содержит столь острую критику Москвы», подмечают СМИ.