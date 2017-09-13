Завтра в Баку подпишут соглашение о продлении «Контракта века»

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак 14 сентября совершит визит в Азербайджан. Об этом журналистам заявил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

По его словам, целью визита является участие в церемонии подписания соглашения, предусматривающего продление «Контракта века» (соглашение PSA о разработке блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли») до 2050 года.

Соглашение PSA о разработке блока АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года сроком на 30 лет. В феврале 1995 года основана АМОК. В ноябре 1997 года началась добыча нефти с месторождений.

Долевое участие в АЧГ имеют BP (оператор - 35,8%), SOCAR (11,6%), Chevron (11,3%), Inpex (11%), Statoil (8,6%), ExxonMobil (8%), TPAO (6,8%), Itochu (4,3%), ONGC Videsh Ltd. (OVL, 2,7%).