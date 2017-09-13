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«Мы сами хозяева в своем доме» Эрдоган ответил США

 

Президент Турции Тайип Эрдоган раскритиковал реакцию США на покупку Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400, передает РИА Новости.

«Они начали вопить, когда мы договорились о покупке С-400. А что, мы должны ждать вас? Мы самостоятельно принимаем меры и будем их принимать дальше. Мы сами хозяева в своем доме», — заявил Эрдоган, выступая перед мэрами турецких городов в Анкаре.

Он напомнил, что после отказа США и Израиля поставлять Турции боевые беспилотники Анкара разработала и начала выпускать их сама, что вызвало у этих стран «обеспокоенность».

Накануне стало известно, что Москва и Анкара подписали контракт на поставку систем С-400 в Турцию. По словам Эрдогана, Анкара уже внесла первый взнос за российские комплексы. В Москве подчеркнули, что поставки С-400 Турции отвечают российским геополитическим интересам.

В Пентагоне, комментируя это соглашение, заявили, что лучшим вариантом для Турции была бы система противоракетной обороны совместимая с НАТО. Представитель ведомства отметил, что Вашингтон довел до турецких чиновников свое беспокойство по поводу покупки С-400.

ЗРС С-400 "Триумф", пока не имеющая аналогов в мире, предназначена для поражения воздушных объектов, включая самолеты и баллистические ракеты. Контракт на поставку комплекса был подписан также с Китаем. В конце августа Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству заявила, что получила около десяти заявок на С-400.

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