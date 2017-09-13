Органы внутренних дел продолжают мероприятия по привлечению к уголовной ответственности лиц, грубо нарушающих общественный порядок. Так, в Управление полиции Сумгаита поступила информация о том, что 11 сентября двое неизвестных из хулиганских побуждений избили жителя Сумгаита Мирмехти Джафарова, затем, пригрозив ему пистолетом, ворвались к нему домой, говорится в сообщении пресс-службы МВД Азербайджана.

В ходе неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками сумгаитской полиции, было установлено, что преступление совершили жители города - Анар Тагизаде и Габиль Алиев. Они были задержаны и привлечены к следствию.

В ходе осмотра автомобиля А.Тагизаде был найден пневматический пистолет, который был использован при совершении преступления, и еще один спортивный пистолет.

В ходе дачи первичных показаний А.Тагизаде заявил, что он вместе со своим другом Г.Алиевым избил М.Джафарова за то, что последний оскорбил члена семьи А.Тагизаде. Задержанный признался в том, что он с оружием ворвался в дом потерпевшего.

По факту в Управлении полиции Сумгаита возбуждено уголовное дело. В настоящий момент проводятся необходимые следственные мероприятия.