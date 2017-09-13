Украина отменила гастроли Кристины Орбакайте

Гастрольный тур по городам Украины певицы Кристины Орбакайте отменен. Об этом в среду сообщил представитель сервиса по продаже билетов "Бонапарт-концерт", передает ТАСС.

При этом он отказался назвать конкретные причины такого решения, сказав: "Отменены, да и все, вы же видите, какая ситуация".

На вопрос, когда украинские поклонники певицы все же могут рассчитывать на ее выступления в стране, собеседник агентства ответил, что "в будущем".

Весной стало известно о том, что запланированные на март концерты Кристины Орбакайте в Харькове, Киеве, Днепре и Одессе перенесены на сентябрь. Тогда в "Бонапарт-концерте" пояснили, что решение о переносе было обоюдным и основывалось на соображениях безопасности в преддверии конкурса "Евровидение", который прошел в Киеве в мае. В то же время администрация киевского дворца искусств "Украина", где артистка должна была выступить 6 марта, говоря о причинах переноса концерта, сослалась на "общее возмущение общественности, которое возникает из-за возможного проведения концертов артистов, творческая деятельность которых связана" с Россией.