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Жириновский вступился за сына

 

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал позицию своего сына, вице-спикера Госдумы от партии либерал-демократов Игоря Лебедева, высказавшегося в пользу прерывания беременности в случае выявления патологии. Об этом сообщает ТАСС в среду, 13 сентября.

По мнению Жириновского, патологии могут привести людей в будущем к разрушению. «Надо спасать человечество», — сказал политик журналистам. Он подчеркнул, что врачи могут выявить нарушения развития плода во время беременности женщины.

«Мать сама решает - рожать или нет. Но я уверен, что в большинстве случаев наступает искусственное прерывание беременности, а при следующей беременности рождается здоровый ребенок», — отметил Жириновский.

Вместе с тем о том, что появившийся на свет ребенок-инвалид не должен жить, не может быть и речи, подчеркнул политик.

«Если вы такие сердобольные, возьмите ребенка-инвалида из детского дома и воспитывайте. Большой очереди я не заметил», — добавил председатель ЛДПР.

Общественной резонанс вокруг слов Лебедева разразился накануне. Депутат в комментарии к размещенному в Twitter видеоролику, на котором девочка, не имеющая рук, ест с помощью ног, написал: «Зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мучение, а не жизнь?! Современная медицина определяет патологию заранее».

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