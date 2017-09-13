В известном британском издании Daily Star, судя по всему, не знают, как выглядит главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов.

К такому выводу можно прийти, глядя на фото к новости о послематчевых высказываниях Гурбанова. Издание разместило фотографию одного из помощников главного тренера Мушвига Гусейнова.

Как выяснилось, Daily Star позаимствовал фото у известного информационного агентства «Франс-Пресс». Агентство распространило две фотографии Мушвига Гусейнова, посчитав, что это главный тренер «Карабаха».

Фотографии «Франс-Пресс» разместил у себя и известный медиапортал Zimbio, также допустив ошибку.

Остается надеяться, что в предстоящих матчах Лиги чемпионов «Карабах» покажет такую игру, которая заставит мировые СМИ запомнить имя и внешность главного тренера команды.