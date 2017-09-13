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JPMorgan назвал биткоин мошенничеством

 

Генеральный директор финансового холдинга JPMorgan Chase Джеймс Даймон жестко раскритиковал криптовалюту биткоин, назвав ее мошенничеством, пишет газета Financial Times.

"Если бы у нас был трейдер, торгующий биткоинами, я бы уволил его в секунду по двум причинам. Первое — это против наших правил. Второе — это глупо", — заявил он в ходе конференции банка Barclays в Нью-Йорке.

В настоящий момент стоимость одного биткоина оценивается примерно в 4,2 тысячи долларов. Еще в конце 2015 года криптовалюта стоила менее 250 долларов за единицу. По мнению Даймона, стоимость биткоина может достичь 20 тысяч долларов, однако в конечном итоге он "взорвется".

"Это мошенничество, и я, честно говоря, просто шокирован тем, что никто не видит это так, как оно есть", — добавил Даймон.

"Единственно хороший аргумент, который я слышал, заключается в том, что если вы в Венесуэле, Эквадоре или Северной Корее, или если вы наркодилер, убийца, что-то подобное, вам удобнее пользоваться биткоинами, нежели долларами США", — заявил Даймон, заключив, что для криптовалюты может существовать рынок, однако он ограничен.

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