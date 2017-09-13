В ходе выполнения поручений президента Ильхама Алиева в отношении обеспечения бесперебойных и качественных поставок электроэнергии потребителям ОАО «Азеришыг» проводит работы по перестройке и капитальному ремонту электрооборудования в регионе Центрального Арана, сообщили haqqin.az в пресс-службе акционерного общества.

В Региональном управлении по снабжению и продаже электроэнергии Центрального Арана, которое включает в себя Мингячевир и Нафталан, а также Агдашский, Агсуинский, Евлахский, Бардинский, Кюрдамирский, Гёйчайский, Геранбойский, Тертерский и Уджарский районы, оказывают услуги 261 тысяче абонентов.

Как заявили в региональном управлении ОАО, проведены ремонтные работы на девяти 110-киловольтных и 55 35-киловольтных подстанциях. В Агсуинском и Геранбойском районах постороены и сданы в эксплуатацию три 110/35/10-киловольтных и семь 35-киловольтных подстанций. В настоящее время за счет внутренних резервов ОАО «Азеришыг» строятся еще две новые подстанции.

В районах Центрального Арана заменены 756 высоковольтных и 65 тысяч низкого и среднего напряжения линий электропередач. Одновременно проведено 162 километра высокого напряжения и 670 километров 10-04-киловольтных воздушных линий.

В городе Мингячевир, в Агсуинском, Уджарском, Евлахском, Тертерском и Геранбойском районах построены новые офисные здания, отвечающие современным стандартам, созданы все условия для полной реконструкции и автоматизированного управления. Сотрудники управления для плодотворной работы обеспечены компьютерной техникой и интернетом. Здесь есть кабинеты контроля и мониторинга, автоматического обслуживания, а также специальные комнаты для отделов по продаже электроэнергии, аварийного и клиентского обслуживания.