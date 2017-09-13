Акция протеста азербайджанцев в Тбилиси

Грузинские азербайджанцы провели перед зданием парламента в Тбилиси акцию протеста в связи с массовыми убийствами мусульман в Мьянме, передает Грузия Онлайн.

Председатель Верховного религиозного управления мусульман Грузии Сеид Миртаги Мусеви призвал прекратить насилие против мусульман в Мьянме, а также призвал привлечь внимание международной общественности к этой трагедии.

К акции присоединились граждане и религиозные деятели и районов Марнецли и Гардабани, где компактно проживают азербайджанцы. Участники акции скандировали лозунг «Нет геноциду мусульман в Мьянме».

Также к акции присоединился епископ евангелистско-баптистской церкви Малхаз Сонгулашвили. Он резко осудил события в Мьянме.

По итогам акции была принята резолюция. Документ будет представлен в представительство ОНН в Грузии.