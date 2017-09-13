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Бельгийскую модель посадили в мужскую камеру в Египте

 

Власти Египта освободили из-под ареста бельгийскую фотомодель Марису Папен, устроившую голые фотосессии у пирамид и Храма Карнака в Луксоре. Освобождены и другие члены съемочной группы, в том числе австралийский фотограф Джесси Уолкер, сообщает Newsru.co.il.

Папен снималась в обнаженном виде в 50 государствах. Египет стал для нее 51-й страной, где была устроена подобная фотосессия. Вместе с фотографом она отправилась в Гизу для съемок на фоне пирамид. После этого Уолкер и девушка поехали в Луксор, где расположен знаменитый храмовый комплекс. 

После того как девушка разделась и начала фотографироваться, съемочную группу окружили пятеро сотрудников полиции, которые доставили ее и фотографа в ближайший участок.

"Я знала, что тюрьмы в Египте отличаются от бельгийских, но такого и представить себе не могла. Нас посадили в тесную камеру, где находилось около 20 мужчин. Некоторые из них потеряли сознание от духоты, у других шла кровь", – вспоминает Мариса.

Суд принял решение об освобождении их из-под стражи и депортации из Египта.

Решение возмутило египетских правозащитников. Они обвинили власти в политике двойных стандартов. Граждане Египта, против которых выдвигаются обвинения в неподобающем поведении, проводят за решеткой долгие годы.

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