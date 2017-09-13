Арабские страны единогласно отвергают референдум в Курдистане

Арабские государства единогласно отвергли намерение провести референдум о независимости Иракского Курдистана. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД Ирака Ахмед Джамаль, передает ТАСС.

"В ответ на просьбу министра иностранных дел Ирака Ибрагима аль-Джаафари на министерском совещании Лиги арабских государств (ЛАГ) совет МИД одобрил межарабское и единодушное решение отвергнуть референдум о независимости региона Курдистан", - сказал он.

По словам спикера ведомства, оно было принято по причине "его нелегитимности и несоответствия иракской конституции". "Арабские страны выступили в поддержку единства Ирака в качестве ключевого фактора безопасности и стабильности в регионе", - отметил Джамаль.

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района в составе Ирака. Юридический статус региона закреплен в иракской конституции 2005 года. Он является областью расселения курдов на севере и северо-востоке страны. Багдад выступает против проведения намеченного на 25 сентября референдума, считая решение курдских властей незаконным и противоречащим основному закону Ирака. Центральные власти полагают, что курды и так пользуются определенной политической и экономической независимостью и имеют свои военизированные формирования "пешмерга", которые не выступают под иракским флагом.

Во вторник против проведения плебисцита проголосовал Совет представителей (парламент) Ирака. Глава МИД страны, выступая на сессии ЛАГ, также подчеркнул, что референдум "чреват серьезными последствиями для стабильности региона".