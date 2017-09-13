В Азербайджане продажа iPhone 8 и iPhone 8 Plus начнется в конце октября. Предзаказ в розничных сетях можно будет оформить уже в сентябре. Об этом haqqin.az сказали в центре продаж компании Apple в Баку Alma Store.

Вместе с тем в центре не сообщили о цене нового iPhone.

Между тем в Москве iPhone 8 будет стоить от 56,99 тыс. руб. (988 долларов), iPhone 8 Plus — от 64,99 тыс. руб.(1100 долларов).

В Alma Store также сообщили, что в Азербайджане не планируется продажа Apple Watch Series 3. Однако, если кто-то из граждан страны приобретет подобные часы за рубежом, гарантийный сервис ему будет обеспечен.

Отметим, что вчера в США прошла юбилейная презентация Apple — десять лет назад компания выпустила свой первый iPhone. Были представлены сразу две модели iPhone 8, iPhone X, новая версия смарт-часов — Apple Watch Series 3, Apple TV.