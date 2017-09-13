Мэр Махачкалы подарил квартиру азербайджанскому боксеру

Мэр дагестанской столицы Муса Мусаев вручил ключи от квартиры трехкратному чемпиону мира по боксу Магомедрасулу Меджидову, передает haqqin.az со ссылкой на «Махачкалинские известия».

Квартиру в столице Дагестана супертяжеловес, представляющий на международной арене команду Азербайджана, заслужил за третью победу на мировом первенстве, проходившем с 25 августа по 2 сентября в немецком Гамбурге.

«В Дагестане на таком высоком уровне развит спорт, что многие наши спортсмены выступают за другие страны на соревнованиях мирового уровня и Олимпийских играх. В любом случае, за какие бы страны они не выступали, под какими бы флагами не завоевывали победу, они, прежде всего, остаются россиянами и дагестанцами. Отрадно, что такие достойные сыновья прославляют Дагестан, где бы они ни находились», – цитирует Мусаева пресс-служба администрации города Махачкалы.