В сети появилось видео с пресс-конференции главного тренера «Карабаха» Гурбана Гурбанова после матча с «Челси» (0:6).

Как оказалось, на пресс-конференции Гурбанов говорил гораздо больше, чем было представлено в новости о пресс-конференции на официальном сайте «Карабаха». Коснулся главный тренер и темы оккупации азербайджанских территорий в Нагорном Карабахе.

«Мы в Лиге чемпионов. Хотели себя видеть в этом турнире и увидели, - говорит главный тренер. - Желали попасть сюда и добились этого. Мы впервые попали в группу. Азербайджан – маленькая футбольная страна. Наш футбол только начинает развиваться. Конечно, я рад, что эти сложные шаги связаны с моим именем.

Нам сегодня нелегко. Да, мы попали в этот турнир, но проигрывать с таким счетом неприятно. Однако если мы хотим развиваться, то должны принять такие поражения и, не стесняясь, продолжать работать еще больше. Надо думать о том, чтобы идти вперед.

Мы достигли большого успеха для Азербайджана. Думаю, что это наше достижение сделает футбол в стране еще более популярным, повысит интерес к нашему виду спорта».

Британские журналисты удивлены темы, что болельщики «Карабаха» приходят на матчи своей команды с флагами Азербайджана, словно играет национальная команда. В связи с этим один из представителей СМИ поинтересовался у Гурбана Гурбанова, является ли это дополнительным давлением на него и команду?

«Наверное, вы знаете историю нашей команды и то, что означает название «Карабах». Это наше больное место. Большая часть Карабаха в руках армянских дашнаков. Эти земли несправедливо отняты у нас. То, что я вижу флаг Азербайджана на наших матчах, придает мне дополнительные силы и уверенность. Ответственность повышается. Рад, что я – главный тренер этой команды. Конечно, не хотелось бы, чтобы наша команда терпела такие поражения. Но я, как азербайджанец, все равно горжусь тем, что работаю в «Карабахе» и делаю все, что в моих силах», - ответил главный тренер «Карабаха».