В Турции хотят отменить "Похоронный марш"

Министерство внутренних дел Турции распорядилось отказаться от "Похоронного марша" Фредерика Шопена в пользу произведения османского композитора Итри "Текбир" - молитвы об усопших. Как сообщает газета Hürriyet, соответствующий циркуляр разослан во все губернские управления страны.

Новые правила распространяются на похороны военнослужащих и сотрудников МВД.

Кроме того, решено отказаться от исполняемой на трубах траурной мелодии, звучащей обычно во время процессии. МВД отдельно отметило, что похороны будут проходить при полной тишине, за исключением короткой части с "Текбиром".

Дискуссия о замене марша Шопена началась в апреле 2016 года в провинции Хаккари после похорон солдата, погибшего в столкновении с курдскими экстремистами. Его братья по оружию несли гроб под звуки музыки Шопена, как и предполагается на светских похоронах. Однако военные начали громко выкрикивать фразу "Аллаху Акбар" ("Господь велик") с целью заставить замолчать оркестр.

После этого инцидента глава Общества военных ветеранов Турции Локман Айлар объяснил, что солдаты посчитали "Похоронный марш" Шопена "чуждым для турецких мучеников". Он также сообщил, что общество начало кампанию по замене этого марша на произведение Итри. "Текбир" - молитва об усопших, произносящаяся нараспев на традиционную для османской музыкальной культуры мелодию.

Некоторые представители турецкой интеллигенции и сферы искусств отрицательно относятся к такому шагу властей. По их мнению, отказ от марша Шопена отдалит Турцию от остального мира и спровоцирует культурный разрыв с международным сообществом.