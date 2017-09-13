Подписаться на уведомления
 

В Турции хотят отменить "Похоронный марш"

 

Министерство внутренних дел Турции распорядилось отказаться от "Похоронного марша" Фредерика Шопена в пользу произведения османского композитора Итри "Текбир" - молитвы об усопших. Как сообщает газета Hürriyet, соответствующий циркуляр разослан во все губернские управления страны.

Новые правила распространяются на похороны военнослужащих и сотрудников МВД.

Кроме того, решено отказаться от исполняемой на трубах траурной мелодии, звучащей обычно во время процессии. МВД отдельно отметило, что похороны будут проходить при полной тишине, за исключением короткой части с "Текбиром".

Дискуссия о замене марша Шопена началась в апреле 2016 года в провинции Хаккари после похорон солдата, погибшего в столкновении с курдскими экстремистами. Его братья по оружию несли гроб под звуки музыки Шопена, как и предполагается на светских похоронах. Однако военные начали громко выкрикивать фразу "Аллаху Акбар" ("Господь велик") с целью заставить замолчать оркестр.

После этого инцидента глава Общества военных ветеранов Турции Локман Айлар объяснил, что солдаты посчитали "Похоронный марш" Шопена "чуждым для турецких мучеников". Он также сообщил, что общество начало кампанию по замене этого марша на произведение Итри. "Текбир" - молитва об усопших, произносящаяся нараспев на традиционную для османской музыкальной культуры мелодию.

Некоторые представители турецкой интеллигенции и сферы искусств отрицательно относятся к такому шагу властей. По их мнению, отказ от марша Шопена отдалит Турцию от остального мира и спровоцирует культурный разрыв с международным сообществом.

0 просмотров


Старости
Экс-советник Путина отвечает на вопросы haqqin.az: “Азербайджану нужно строить со всеми равноправные отношения”
Экс-советник Путина отвечает на вопросы haqqin.az: “Азербайджану нужно строить со всеми равноправные отношения”
Наша погода
Сегодня 33° / 21°
14 Сен 31° / 21°
15 Сен 31° / 21°
16 Сен 31° / 19°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   2.0382 AZN
1 RUB   =   0.0295 AZN

Новостная лента

В Турции хотят отменить "Похоронный марш"
Гурбан Гурбанов заявил на всю Британию: «Армянские дашнаки захватили Карабах» видео
Мэр Махачкалы подарил квартиру азербайджанскому боксеру
iPhone 8 в Азербайджане презентуют в октябре фото
Арабские страны единогласно отвергают референдум в Курдистане
Бельгийскую модель посадили в мужскую камеру в Египте
В Сирии замечен новый российский истребитель видео
Акция протеста азербайджанцев в Тбилиси
В Москве горит торговый центр видео
Масштабные работы в Центральном Аране Рапортует «Азеришыг»
JPMorgan назвал биткоин мошенничеством
Мировые СМИ перепутали Гурбана Гурбанова с его помощником фото
Жириновский вступился за сына
Украина отменила гастроли Кристины Орбакайте
Вооруженный налет на дом в Сумгаите фото
«Мы сами хозяева в своем доме» Эрдоган ответил США
Завтра в Баку подпишут соглашение о продлении «Контракта века»
Власти Болгарии назвали Россию главной угрозой
ИГИЛ готовило теракты в Иране
Подробности визита Закира Гасанова в Израиль
Глава МИД Германии вновь обвиняет Эрдогана
ОПЕК+ сократила добычу нефти за счет Азербайджана
В России арестован высокопоставленный генерал
Армянские адвокаты объявили забастовку фото
Кто откажется от «Карабаха»? Итоги с haqqin.az; видео
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться