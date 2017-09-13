Миссия МВФ обсудит реформы в Азербайджане

В первой половине декабря 2017 года Азербайджан посетит миссия Международного валютного фонда (МВФ), сказал в среду на пресс-конференции в Баку директор Департамента МВФ по странам региона Ближнего Востока и Центральной Азии Джихад Азур.

По его словам, целью миссии станет обсуждение прогнозов государственного бюджета Азербайджана на 2018 год и итогов проведенных в стране экономических реформ.

«Мы уже наблюдаем монетарную стабильность. Несмотря на это, инфляция все еще находится на двузначном уровне. Этот показатель должен быть однозначным. Что касается денежной политики, то Азербайджан посредством нее может обеспечить стабильность. В конце ноября наша миссия еще раз прибудет в страну. Мы обсудим сложившуюся ситуацию, бюджетные показатели и прогнозы на 2018 год», -сказал Д.Азур.

Д.Азур подчеркнул, что Азербайджану необходимо продолжить реструктуризацию банковского сектора.

«Этот процесс охватывает как Международный банк Азербайджана, так и другие банки. Это позволит повысить доверие к финансовому и банковскому сектору, снизит риски», - подчеркнул представитель МВФ.