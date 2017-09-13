Подписаться на уведомления
 

Миссия МВФ обсудит реформы в Азербайджане

 

В первой половине декабря 2017 года Азербайджан посетит миссия Международного валютного фонда (МВФ), сказал в среду на пресс-конференции в Баку директор Департамента МВФ по странам региона Ближнего Востока и Центральной Азии Джихад Азур.

По его словам, целью миссии станет обсуждение прогнозов государственного бюджета Азербайджана на 2018 год и итогов проведенных в стране экономических реформ.

«Мы уже наблюдаем монетарную стабильность. Несмотря на это, инфляция все еще находится на двузначном уровне. Этот показатель должен быть однозначным. Что касается денежной политики, то Азербайджан посредством нее может обеспечить стабильность. В конце ноября наша миссия еще раз прибудет в страну. Мы обсудим сложившуюся ситуацию, бюджетные показатели и прогнозы на 2018 год», -сказал Д.Азур.

Д.Азур подчеркнул, что Азербайджану необходимо продолжить реструктуризацию банковского сектора.

«Этот процесс охватывает как Международный банк Азербайджана, так и другие банки. Это позволит повысить доверие к финансовому и банковскому сектору, снизит риски», - подчеркнул представитель МВФ.

655 просмотров


Старости
Экс-советник Путина отвечает на вопросы haqqin.az: “Азербайджану нужно строить со всеми равноправные отношения”
Экс-советник Путина отвечает на вопросы haqqin.az: “Азербайджану нужно строить со всеми равноправные отношения”
Наша погода
Сегодня 31° / 21°
14 Сен 31° / 21°
15 Сен 32° / 21°
16 Сен 31° / 19°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   2.0382 AZN
1 RUB   =   0.0295 AZN

Новостная лента

Ильхам Алиев назначил нового посла в Швейцарии
Мехрибан Алиева на лекции американского бизнесмена Фото
В Москве сообщили о минировании МГИМО обновлено 18:53
Более ста мусульман рохинджа погибли при пересечении границы Мьянмы видео
В России задержали лидера террористической ячейки
Зариф на переговорах с Путиным обновлено
Что ждет Саакашвили? haqqin.az из Киева и Тбилиси
Министр обороны Армении: «У нас есть свои беспилотники»
Ильхам Алиев выделил деньги на водоснабжение Джоджуг Марджанлы
Шакал напал на Агдаш
Назарбаев посетит Узбекистан и Туркменистан
Азербайджан стал лидером в «эпических приключениях»
Азербайджан построит свою атомную электростанцию? комментарий экс-замминистра Булата Нигматуллина
Центробанк о курсе маната
Министр Али Синди: «Курдистан - уже состоявшееся государство» эксклюзив
Баку оставил Махачкалу без нефти
Россия опять делает ставку на нефть наша аналитика
Содокладчики ПАСЕ прибыли в Баку
Франция поддержала Турцию
Миссия МВФ обсудит реформы в Азербайджане
Испанский король призвал каталонские власти соблюдать конституцию
Германия продолжит поставлять оружие Турции Заявление правительства
Британский министр едет в Баку
Взрыв во время матча в Кабуле есть убитые
Во Франкфурте представили самый быстрый автомобиль в мире
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться