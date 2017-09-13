Президент РФ Владимир Путин встретился с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент принял министра иностранных дел Ирана", — отметили в пресс-службе. Беседа прошла в резиденции "Бочаров ручей".

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Президент РФ Владимир Путин сегодня встретится с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавад Зарифом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Во вторник замглавы МИД России Михаил Богданов сообщил, что руководство страны планирует в среду встречу с главой иранского МИД, не уточнив, кто именно от России будет участвовать во встрече. При этом на встрече будет обсуждаться Сирия, ситуация в Ираке и борьба с терроризмом.

Отвечая на вопрос, будет ли президент в среду принимать главу МИД Ирана, Песков сказал: "Будет".

При этом он не смог уточнить, о чем конкретно будут идти переговоры.