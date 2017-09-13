Баку оставил Махачкалу без нефти

На фоне общего роста грузооборота морских портов России в большинстве регионов, в морских портах Каспийского бассейна фиксируется падение — было перегружено 2,4 млн тонн грузов (снижение на 36,0%), из них сухогрузов — 1,7 млн тонн (-6,1%), наливных — 0,7 млн тонн (-64,1%), говорится в статье, опубликованной агентством Regnum, передает haqqin.az.

В статье отмечается, что такие показатели связаны с тем, что грузы, в частности, нефть, из Махачкалы уходят в Баку, объясняют эксперты.

«Махачкала — это в первую очередь нефтеналивные грузы. И падение там может быть связано только с одним — с уходом нефтяников. Других специальных терминалов по перевалке нефти на этом берегу Каспия, кроме как в Баку, больше нет», - сказала доктор экономики Анна Мейзер.

По её словам, одной из причин увода грузов является порча нефти при переходе через порт Махачкалы и нефтебазу «Дагнефтепродукт».

«Для сравнения, морские порты Азербайджана в январе-июле 2017 года увеличили объем перевалки грузов по сравнению с показателем соответствующего периода 2016 года на 38,3% — до 6 млн 87,7 тыс. тонн, по данным Госкомстата»,- говорится в статье агентства.