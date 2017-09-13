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Министр Али Синди: «Курдистан - уже состоявшееся государство» эксклюзив

Автор: Отдел политики 

Министр планирования регионального правительства Курдистана Али Синди убежден, что создание независимого Курдистана в интересах всех стран региона, а назначенный на 25 сентября референдум он считает важнейшей страницей истории курдского народа.

«Курдистан - уже состоявшееся государство, и курдский народ давно уже заслужил собственную государственность. Мы будем строить нормальные отношения со всеми странами региона», - сказал Синди haqqin.az.

Али Синди

Курдский министр настолько уверен в успешности предстоящего плебисцита, что его не беспокоит даже недовольство по этому поводу Турции. Синди подчеркивает, что Курдистан за последнее время сделал очень многое для сближения с Турцией и дальше будет строить отношения с ней в том же направлении.

«Турция является активным покупателем наших энергоносителей. Эта страна - одна из наибольших инвесторов в экономику Курдистана. Мы не являемся угрозой для Турции и неоднократно заверяли наших турецких партнеров, что готовы установить с ней добрососедские отношения, предполагающие уважение территориальной целостности наших стран», - отметил он.

Касаясь негативного отношения центральных властей Ирака к независимости Курдистана, А.Синди подчеркнул, что как бы Багдад не относился к этой проблеме, референдум в Курдистане состоится.

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