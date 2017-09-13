Бывший замминистра атомной энергетики РФ Булат Нигматуллин считает, что если у азербайджанского правительства хватит средств, то оно может восстановить строительство атомной электростанции недалеко от Баку - в поселке Наваи.

«В последнее десятилетие советской власти разрабатывался проект создания АЭС в кавказских республиках. Союзное правительство даже выделило для этого средства. В частности, планировалось возведение АЭС в Грузии и азербайджанском поселке Наваи. Но после аварии на Чернобыльской АЭС грузинское правительство само отказалось от этой идеи, а строительство в Наваи было приостановлено. Ну а потом начались события в Карабахе и строить атомную станцию вообще отказались - Горбачев был категорически против АЭС в зоне конфликта», - рассказал haqqin.az специалист по атомной энергетике.

Вместе с тем Нигматуллин отметил, что несколько лет назад азербайджанское правительство вновь собиралось рассмотреть возможность создания в стране АЭС, но вскоре все разговоры на эту тему стихли.

«Тем не менее скажу, что для того , чтобы начать строительство АЭС, в Азербайджане должна интенсивно развиваться экономика. Помню, в советское время в вашей стране были сотни заводов и фабрик и тогда АЭС была очень нужна вашей экономике. А сейчас нет производственных мощностей для запуска атомных станций. Но если когда-нибудь экономика Азербайджана будет расти, то, конечно, АЭС вам понадобится», - уверен Б.Нигматуллин.