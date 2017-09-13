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Азербайджан стал лидером в «эпических приключениях»

Автор: Отдел информации 

Lonely Planet – ведущий мировой издатель путеводителей - обнародовал ТОП-10 стран, в которых путешественников ждут «эпические приключения». И на первом месте в этом списке оказался Азербайджан, передает haqqin.az.

Как отмечают авторы Lonely Planet, некоторые места стали почти синонимом определенного вида приключений. Например, если серфинг, то в Австралии и т.д. Но где же еще отыскать острые ощущения?

Издание решило опубликовать отрывок из своего «Атласа приключений», выбрав 10 мест, которые обеспечат путешественникам выброс адреналина.

Итак, Азербайджан: горные и пустынные местности. До тех пор, пока в прекрасном Баку не прошли первые Европейские игры в 2015 году, многие жители Запада считали, что Азербайджан – это место из книги про Гарри Поттера (тюрьма Азкабан, куда заточали разных злоумышленников – Ред.). В Азербайджане есть сотни грязевых вулканов, «вечно горящий горный склон» (Янардаг – Ред.).

По мнению авторов Lonely Planet, Азербайджан хорошо подходит для пешего туризма и катания на горных велосипедах.

Далее идет Камерун – идеальное место для пеших путешествий, на велосипеде или на лодке. Затем Острова Кука, сулящие приключения, Сальвадор с великолепным прибоем и возможностью для подводного плавания, Габон со своими пейзажами.

Отмечен и Кирибати - рай для дайверов, Оман, о котором сказано, что здесь все экстремально.

А про остров Реюньон в Индийском океане составители Атласа с юмором отметили: «Хорошие вещи находятся в небольших упаковках».

Упомянута и Демократическая республика Сан-Томе и Принсипи, заслужившая внимание своими джунглями, а также Зимбабве, где есть возможность организовать сафари.

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