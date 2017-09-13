Назарбаев посетит Узбекистан и Туркменистан

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев запланировал рабочие визиты в Узбекистан и Туркменистан, сообщает Акорда, передает «Спутник».
Визит главы государства в Ташкент состоится 16 сентября, где Нурсултан Назарбаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудят двусторонние отношения государств.
«В рамках визита планируется участие Нурсултана Назарбаева в казахстанско-узбекском бизнес-форуме», — говорится в сообщении.
Рабочий визит Нурсултана Назарбаева в Туркменистан состоится 17 сентября. Президент посетит V Азиатские игры в закрытых помещениях и игры по боевым искусствам, которые пройдут в Ашхабаде.