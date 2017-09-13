Шакал напал на Агдаш

Накануне Report рассказал жуткую историю, как в селе Булаготу стая шакалов напала на палатку, где гуляли свадьбу, и едва не загрызла нескольких гостей. Пятеро пострадавших были доставлены в агдашскую больницу.

Заинтересовавшись ошеломляющим происшествием, haqqin.az обратился к представителю Исполнительной власти Агдашского района в селе Булаготу Эльману Керимову.

«Никакого нападения шакалов на свадебную церемонию не было. Один шакал случайно забрел в село и действительно искусал несколько человек. Им уже сделаны необходимые прививки», - категорично заявил чиновник.

Так что инцидент с шакалами на самом деле был, и покусанные диким животным люди тоже. Только вот шакал был всего один. Возможно, и свадьба в тот день тоже пела и плясала, но сельское веселье зверюгу отчего-то не заинтересовало.