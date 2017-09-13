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В Москве сообщили о минировании МГИМО обновлено 18:53

 

В университете МГИМО в среду сообщили о минировании здания. Об этом сообщает очевидец события, передает ТАСС.

"В кабинет во время занятия вошел сотрудник охраны и сказал, что здание заминировано, и попросил выйти через конференц-зал", - сказал очевидец.

Сотни студентов стоят на улице, никакой информации не предоставляется.

Эвакуация студентов также проведена в Российском экономическом университете имени Плеханова, сообщил источник в экстренных службах. Кроме того, люди эвакуированы из медицинского университета имени Сеченова.

 *    *    *18:29

Правоохранительные органы Москвы получили сигнал об угрозе взрыва на Красной площади в столице, передает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«В числе анонимных звонков, поступающих в столичные органы правопорядка, был звонок об угрозе взрыва на Красной площади», — сказал источник.

По его словам, данная информация в настоящее время проверяется.

Днем 13 сентября в Москве правоохранительные органы начали получать анонимные звонки об угрозах взрыва на вокзалах и в крупных торговых центрах.

*    *     * 17:39

Полиция проверяет информацию об угрозе взрыва в нескольких крупных торговых центрах, а также на Казанском, Курском, Ярославском, Ленинградском и Киевском вокзалах. Об этом сообщает источники ТАСС, Интерфакса и агентства «Москва», пишет «Новая газета».

Среди торговых центров, в которых может находиться взрывоопасный предмет, источники называют «Афимолл-Сити», «Метрополис», «Город», «Европейский» и «Капитолий», «Щелково». Кроме того, анонимный звонок о взрывном устройстве поступили в Первый МГМУ им. И.Сеченова.

«Тем не менее, с учетом волны подобных звонков в регионах, у правоохранителей есть все основания полагать, что данные звонки являются ложными», — цитирует Интерфакс слова источника.

В свою очередь в столичной полиции «Новой газете» сообщили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения об эвакуации и анонимных звонках.

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