Ильхам Алиев выделил деньги на водоснабжение Джоджуг Марджанлы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о мерах по обеспечению оросительной водой посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района, сообщает официальный сайт главы государства.
Согласно распоряжению, с целью обеспечения оросительной водой посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района из предусмотренного в госбюджете на 2017 год резервного фонда Президента ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» выделяется 1,5 миллиона манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением.