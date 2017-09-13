Министр обороны Армении: «У нас есть свои беспилотники»

В Армении производятся беспилотные аппараты по собственной технологии. Об этом заявил на правительственном часе в парламенте Армении 13 сентября министр обороны Виген Саркисян, отвечая на вопрос главы фракции блока «Выход» Никола Пашиняна, передают Новости Армении.

Глава оппозиционной фракции заметил, что Азербайджан производит свои беспилотники. На это В.Саркисян ответил, что свои аппараты производит и Армения – причём по своей же технологии.

«Они выполняли и будут выполнять боевые задачи – чем дальше, тем лучше», - добавил Саркисян.