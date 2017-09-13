Прорыв Михаила Саакашвили через границу Украины – одна из самых обсуждаемых новостей в мире. Сам бывший губернатор Одесской области и бывший глава Грузии с готовностью подписал протокол о незаконном пересечении границы, который ему вручили пограничники, а также возражения к нему. В ходе общения с журналистами он заявил, что его паспорт, якобы украденный полицейскими, находится у украинского президента Петра Порошенко.

Затем он пообещал приехать в Киев после того, как проедет через всю Украину и соберет требования народа.

Что же происходит? Известный украинский политтехнолог Сергей Слободчук в беседе с haqqin.az заявил, что Саакашвили может превратиться в таран, который будут использовать другие политики.

«На первый взгляд, успешный прорыв через польско-украинскую границу подсказывает Саакашвили, что наиболее выгодная стратегия – это серия конфликтов с властью (подразумевается, что он будет выходить из них победителем). Но если сам Саакашвили способен оценить такую линию в долгосрочной перспективе, то должен увидеть ряд «подводных камней». И это не говоря уже о том, что украинская власть обычно делает выводы из своих проколов. Поэтому в следующий раз власть может подготовиться и ответить гораздо более жестко. Например, если Саакашвили и его соратники пойдут врукопашную на полицию, то полицейские имеют право ответить дубинками и слезоточивым газом», - говорит эксперт.

Что останется Саакашвили в таком случае? Апеллировать к закону. Но ведь закон будет не на стороне Саакашвили. То есть, соглашаться на стратегию постоянного конфликта с властью с «прорывами» и «рукопашными» - это риск, что Саакашвили превратит себя в «мальчика для битья».

Еще один риск в долгосрочной перспективе, как отмечает Слободчук, - это отсутствие украинского паспорта. Пока у Саакашвили нет паспорта, он не может баллотироваться никуда - ни в сельский совет, ни в Верховную Раду.

«Давайте обратим внимание на его союзников – Юлию Тимошенко и ее «Батькивщину», мэра Львова Андрея Садового и других. Это ситуативные союзники, они слетелись к Саакашвили, почуяв, что могут заработать политические очки. Именно Юлия Тимошенко, Андрей Садовой и другие имеют шансы стать главными бенефициарами конфликтной стратегии Саакашвили», - считает собеседник.

«Они выбрали для себя следующую тактику – постоянно мелькать рядом с Саакашвили, когда он появляется на ТВ, создавая образ «друзей и помощников».

Но, как уже говорилось, проблема в том, что дружбы никакой нет – нарастив рейтинг в образе «друзей Саакашвили», Тимошенко и другие пойдут на выборы в Верховную Раду. А вот сам Саакашвили, по состоянию на сегодняшний день, участвовать в выборах не может.

«Поэтому главный риск для него – это превратиться в таран, который будут использовать другие политики в своих интересах», - заявил эксперт.

Пока украинские власти ищут способы избавиться от нежданного гостя (экс-президента Грузии и собственного экс-губернатора) в Тбилиси ломают голову над непростыми вопросами: «А нужно ли стране возвращение М.Саакашвили именно сейчас, когда и без него проблем хватает?»

О неоднозначности перспектив, связанных с неисключаемой экстрадицией бывшего главы грузинского государства, свидетельствует серия интервью, взятых haqqin.az у местных экспертов и общественных деятелей.

Бригадный генерал, аналитик по вопросам безопасности Амиран Салуквадзе полагает, что у Михаила Саакашвили нет иного пути, кроме возвращения. «Когда человек загоняет себя в тупик, ему приходится выбираться из ситуации худшим из возможных выходов. В данном случае – его дальнейшая судьбы ныне в руках Украины. Властям он -политическая обуза, а в народе сторонников – раз-два и обчелся. Другое дело, что украинские власти допустили ошибки, доведя дело до ажиотажа - не впустили, придумали какие-то бессмысленные версии о заминировании, в которые никто не поверил», - заключил грузинский генерал.

Правовед Лия Мухашаврия, продолжая как бы эту мысль, делает вывод, что «возможно, украинцы примут решение задержать Саакашвили. Потому что налицо уголовное преступление, совершенное на территории Украины».

Так что же получается, что экстрадиция Михаила Саакашвили в Грузию вполне реальная? Большинство опрошенных ставят данный вопрос иначе: а нужна ли экстрадиция и весь шум вокруг него Грузии?

«Я не думаю, что сейчас реально встанет вопрос экстрадиции. Я сомневаюсь, нужно ли нам вообще экстрадировать Саакашвили в Грузию», - говорит историк Гия Анчабадзе.

«Не думаю, что Грузии нужно добиваться экстрадиции. Конечно, против Михаила Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел, но его экстрадиция может стать лишней головной болью. Поэтому власти, скорее всего, воздержатся от этого», - полагает педагог Нино Махарашвили. Однако есть и иное мнение.

«Мишу Саакашвили обязательно нужно экстрадировать, чтобы он здесь получил по заслугам. Впрочем, было бы лучше, если б украинцы сами расправились с ним. В Украине он преступил закон, связанный с переходом границы, а в Грузии ему могут припомнить правонарушения куда более серьезные », - считает юрист Вахтанг Шенгелия. И такую точку зрения разделяют многие…