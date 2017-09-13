Известный американский бизнесмен Шервин Пишевар выступил в университете ADA с лекцией на тему «Влияние современных технологий на глобальную бизнес-среду», сообщает АзерТАдж.
В мероприятии приняли участие первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.
Предприниматель Шервин Пишевар, оказавший доверие и инвестировавший в такие стартапы как "Uber", "Airbnb", превратившиеся сегодня в гигантские глобальные компании, выступил перед студенческим и преподавательским составом университета ADA и поделился рекомендациями по нахождению успешных бизнес-идей.