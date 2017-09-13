Ильхам Алиев назначил нового посла в Швейцарии

Президент Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение о назначении Ханым Мамед гызы Ибрагимовой чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Швейцарской Конфедерации. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
Президент Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение о назначении Ханым Мамед гызы Ибрагимовой чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Швейцарской Конфедерации. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
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