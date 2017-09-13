Польского министра обороны подозревают в связях с российской разведкой

В Польше оппозиционная партия «Гражданская платформа» призвала премьер-министра Беату Шидло временно отстранить от должности министра обороны Антония Мацеревича, сообщает Газета.ру со ссылкой на Associated Press.

Такое решение они просят принять из-за информации о том, что он мог сотрудничать с российскими военными разведывательными структурами.

Представитель партии Божена Каминская заявила агентству, что члены парламента «чрезвычайно обеспокоены» информацией о возможных связях Мацеревича с Россией.

Сообщения о связях Мацеревича с Россией появились в книге польского журналиста Томаша Пятека, занимающегося расследованиями.