Трамп отдает предпочтение демократам

Президент США Дональд Трамп пригласил лидера демократов в сенате Чака Шумера и лидера демократов в палате представителей Нэнси Пелоси на ужин с ним 13 сентября, передает Reuters со ссылкой на источники в Демократической партии.

Лидеры демократов в Конгрессе США попытаются договориться с американским лидером о новом законопроекте, который сохранит права людей, нелегально попавших в США, будучи детьми.

По словам источников, также они планируют обсудить вопрос стабилизации цен на медицинскую страховку в рамках Obamacare.

Отмечается, что в последнее время Трамп стал чаще проводить встречи и общаться с представителями Демократической партии.