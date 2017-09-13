Совет глав МИД прикаспийских государств пройдет в ближайшие недели, дискуссии по Конвенции о правовом статусе Каспия входят в завершающую стадию, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.
"Обсудили каспийскую проблематику. Дискуссии по Конвенции о правовом статусе Каспия вступают в завершающую стадию, в ближайшие недели мы проведем очередное заседание Совета министров иностранных дел прикаспийских стран", — сказал он журналистам по итогам переговоров со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.
Главы МИД прикаспийских стран встретятся в ближайшие недели
Совет глав МИД прикаспийских государств пройдет в ближайшие недели, дискуссии по Конвенции о правовом статусе Каспия входят в завершающую стадию, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.