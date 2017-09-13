Генсек ООН: «Происходящее в Мьянме — этнические чистки»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не исключил, что в Мьянме идут этнические чистки. Об этом он сообщил на пресс-конференции в ООН в среду, сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос, можно ли охарактеризовать происходящее в Мьянме как этнические чистки, Гутерреш сказал: «Когда треть народности рохинджа покинула страну, есть ли другое слово, как это назвать?»

Гутерреш назвал гуманитарную ситуацию в стране катастрофой и призвал «все страны сделать все возможное», чтобы предоставить гуманитарную помощь.

Генсек ООН также призвал власти Мьянмы приостановить военные действия, придерживаться верховенства закона и обеспечить возвращения беженцев и условия для доставки гуманитарной помощи.