Москва и Анкара вновь обсудили судьбу турецких помидоров

Российско-турецкий исполком по сельскому хозяйству на первом заседании в среду в Анталье обсудил технические исследования в АПК и торговые отношения, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхоза Турции.



Как ранее сообщили РИА Новости в Министерстве сельского хозяйства РФ, на первом заседании российско-турецкого исполнительного комитета планировалось обсудить весь спектр вопросов, в том числе поставки томатов. По словам министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, Россия может разрешить поставки турецких помидоров не раньше зимы.

Отмечается, что в рамках встречи стороны обсудили технические исследования в сельском хозяйстве, торговые отношения, а также развитие сельскохозяйственных районов.