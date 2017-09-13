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Лавров и Габриэль обсудили ситуацию вокруг Северной Кореи

 

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил по телефону со своим германским коллегой Зигмаром Габриэлем ситуацию вокруг КНДР, сообщает в среду МИД России.

Согласно сообщению российского дипведомства, оба министра "решительно осудили ракетно-ядерную активность Северной Кореи, подчеркнув необходимость решения проблемы Корейского полуострова исключительно политико-дипломатическими средствами". Лавров и Габриэль также обменялись мнениями о путях снижения напряженности и укрепления доверия, включая подходы, заложенные в российско-китайской "дорожной карте" урегулирования ядерной проблемы.

"Стороны подтвердили твердую приверженность соблюдению соответствующих резолюций СБ ООН", — подчеркнули в МИД РФ.

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